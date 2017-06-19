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В Уфе открылся чемпионат «Выше волан-2017»
Впервые в Уфе проходит чемпионата СТС по бадминтону «Выше Волан». Первые соревнования прошли 17 июня в парке им. И. Якутова. В них приняли участие как профессиональные бадминтонисты так и любители. Организаторы отметили победителей и участников ценными подарками. Никто из игроков не ушел без приза.
Особенность чемпионата в том, что любой желающий играть в бадминтон , независимо от уровня физподготовки, может прийти и получить азы этой популярной игры у тренера и затем посоревноваться и выиграть подарок.
Чемпионат проходит при поддержке Национальной федерации бадминтона России с июня по август в 17 городах страны, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Барнаул, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Екатеринбург, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Томск и Уфа.
«Бадминтон – один из лучших генераторов гормона счастья, - считает председатель Совета Национальной федерации бадминтона России, 50-кратный чемпион СССР и России по бадминтону Андрей Антропов. - Это интересная и полезная для здоровья, в том числе и для зрения, игра!».
Следующие игры чемпионата «Выше волан- 2017» состоятся 24 июня, с 14.30 до 16.30 в парке им. .И. Якутова (перед сценой).
Автор: Виктория БОРТНИК
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