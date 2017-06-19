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20.06.17 | 16:40 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец получил 11 лет колонии за убийство шестилетней давности
Информация об убийстве, совершенном в 2011 году, была получена оперативным путем из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба следкома республики.
Все началось с банальной пьянки в декабре 2011 года, во время которой сожительница пожаловалась 27-летнему уфимцу на то, что некий парень склонял ее к употреблению наркотических средств и заразил инфекционным заболеванием. У мужчины возник умысел «наказать» обидчика.
Вместе с девушкой и 20-летним приятелем он приехал к дому в Советском районе Уфы, где проживал оппонент. Вооружившись спортивной битой, зашел в квартиру 21-летнего парня и начал того избивать. Спасаясь, молодой человек выбежал на улицу, но злоумышленник догнал его и продолжил экзекуцию. Потом преступник затолкал избитого мужчину в автомобиль под управлением своей сожительницы и перевез его в село Максимовка, где добил беднягу коньком для фигурного катания. От полученных травм тот скончался на месте. Злодей потребовал от знакомого и сожительницы, находившихся все это время в машине, помочь ему скрыть тело и следы преступления. Следствие установило, что труп, который до сих пор не нашли, был спрятан на затапливаемом берегу реки.
Следователи сумели собрать достаточно доказательств, изобличающих осужденного в совершении указанных преступлений. Проведена ситуационная судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой установлена криминальная причина смерти потерпевшего. В итоге кара настигла злоумышленника, даже, несмотря на то, что он сменил свою фамилию на фамилию супруги.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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