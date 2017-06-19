#Башкирия-"Салават Юлаев" заключил предварительное соглашение с вратарем Беном Скривенсом
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20.06.17 17:04
В Уфе открылся чемпионат «Выше волан-2017»
20.06.17 16:40
Уфимец получил 11 лет колонии за убийство шестилетней давности
20.06.17 16:16
"Салават Юлаев" заключил предварительное соглашение с вратарем Беном Скривенсом
20.06.17 14:57
Ирек Ялалов: "В Уфе загородные лагеря остались в советском времени"
20.06.17 14:50
В Уфе пассажирка получила травму головы в резко остановившейся маршрутке
20.06.17 14:48
Жители Башкирии могут оценить работу Росреестра
20.06.17 14:35
Nissan отзывает в России 6 944 модели Murano Z51
20.06.17 14:32
В Белокатайском районе с фермы угнали трактор
20.06.17 14:29
Россияне узнали что будут праздновать и как будут отдыхать в 2018 году
20.06.17 14:25
В Уфе пассажиров развозил водитель, лишённый прав за пьяную езду
20.06.17 14:15
Прокуратура Агидели добилась блокировки порносайтов
20.06.17 14:09
В Калтасинском районе прокуратура пресекла торговлю сигаретами возле школы
20.06.17 13:30
В Башкирии юрист предстанет перед судом за покушение на мошенничество
20.06.17 13:28
В Янауле будут судить мастера, обвиняемого в гибели работника
20.06.17 13:14
В Башкирии выплату в 300 тысяч рублей на первого ребенка начали оформлять в МФЦ
20.06.17 13:03
В Зилаирском районе из-за ошибки врача умер новорожденный
20.06.17 12:34
В Башкирии девять НКО получат гранты на помощь пожилым
20.06.17 12:21
В Башкирии подросток на мопеде не уступил «Фокусу» и попал в больницу
20.06.17 12:11
В Уфе задержан похититель сыра
20.06.17 12:00
В Стерлитамаке нашли труп уфимки, которая пропала в марте этого года
20.06.17 11:38
В Кигинском районе три арофирмы обязали погасить задолженность 123 работникам
20.06.17 11:37
Осужденные ИК-13 сдавали нормы ГТО
20.06.17 11:31
В Башкирии полицейский уволен за незаконно полученный земельный участок
20.06.17 11:04
В Баймакском районе звучали «Опалённые строки»
20.06.17 10:38
В Уфе появились новые арт-объекты
20.06.17 09:26
В Башкирии не будет жарко до конца июня
19.06.17 17:18
Дети из замещающих семей Уфы отдохнули в Крыму
19.06.17 16:45
Четыре врача из Башкирии признаны лучшими в России
19.06.17 16:37
Юные спортсмены из Уфы отправятся на Международные детские игры в Литву
19.06.17 16:36
В Уфе за нарушения приостановили работу автосервиса
19.06.17 16:34
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для строительной сферы
19.06.17 16:16
Сформирован новый состав ЦИК Башкирии
19.06.17 15:40
Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства России по теннису
19.06.17 15:11
В Уфе спасен заблудившийся 81-летний мужчина
19.06.17 15:11
Житель Узбекистана убил в Башкирии земляка из-за нехватки работы
19.06.17 15:06
Закрытие концертного сезона Национального симфонического оркестра РБ переносится
19.06.17 15:00
Заготовка кормов в Башкирии идёт крайне медленно
19.06.17 15:00
В Башкирии сельчанка убила отца и закопала его на приусадебном участке
19.06.17 14:35
В Иглинском районе открыли памятник павшим воинам
19.06.17 14:14
В Башкирии убийца двух женщин получил пожизненный срок
19.06.17 13:29
В Белорецке бывшая сотрудница Федеральной кадастровой палаты осуждена за мошенничество
19.06.17 13:20
В Салавате прошла спартакиада ГТО
19.06.17 13:12
В Башкирии подвели первые итоги госэкзаменов
19.06.17 12:33
Башкирия в очередной раз организует мероприятие общероссийского уровня
19.06.17 12:28
Башкирские фехтовальщики привезли два «серебра» с чемпионата Европы
19.06.17 12:26
Лучшая доярка республики живет в Благоварском районе
19.06.17 11:33
В Салавате директор компании предстанет перед судом за налоговые махинации
19.06.17 11:27
В Башкирии стартовала антикоррупционная акция «Чистые руки»
19.06.17 11:13
В Башкирии сотрудница турфирмы похитила у клиентов 2,4 миллиона рублей
19.06.17 10:28
Жители Башкирии на Уразу-байрам отдохнут три дня
19.06.17 10:23
В Башкирии два человека пострадали в столкновении «Нексии» и «Матиза»
19.06.17 10:22
В Башкирии вдвое увеличат пособие многодетным семьям
19.06.17 10:17
В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода
19.06.17 10:08
Житенёв пошёл дальше
19.06.17 09:44
В Баймакском районе впервые прошёл праздник баурсака
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