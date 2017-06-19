"Салават Юлаев" заключил предварительное соглашение с вратарем Беном Скривенсом

20.06.17 Сегодня - День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

20.06.17 Сегодня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках

20.06.17 Сегодня - Всемирный день беженцев

20.06.17 К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

20.06.17 В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет

20.06.17 В Башкирии отменили противопожарный режим

20.06.17 Суд окончательно запретил эксплуатацию здания уфимского госцирка

20.06.17 В Уфе тысячи музыкантов одновременно сыграют песню Шевчука

20.06.17 Жилой комплекс «Миловский парк» в Уфимском районе достроят за счет нового инвестора

20.06.17 В фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» вошли кадры из Уфы

20.06.17 Роберт Исмагилов назначен ответственным за развитие вольной борьбы в республике

20.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

20.06.17 С 20 июня начинаются резервные дни сдачи ЕГЭ по всем предметам

20.06.17 Средний заработок уфимских школьников летом составит около 1 тысячи рублей

20.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

20.06.17 В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля

20.06.17 В Иглинском районе стартует Чемпионат по туризму среди людей с инвалидностью