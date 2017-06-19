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Россияне узнали что будут праздновать и как будут отдыхать в 2018 году
Об этом позаботилось министерство труда, подготовившее проект постановления российского правительства о переносе выходных дней в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство предлагает перенести два выходных дня, попадающих на новогодние каникулы, на дни после празднования 8 марта и Первомая, сообщает портал федеральных нормативных актов. Новогодние каникулы начнутся в субботу, 30 декабря 2017 года, и продолжатся до 8 января 2018 года включительно, отметили в министерстве.
В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с пятницы, 23 февраля, по воскресенье, 25 февраля, включительно, а в связи с празднованием Международного женского дня - четыре дня подряд с 8 марта (четверг) по 11 марта (воскресенье) включительно.
Будут перенесены и дни отдыха с субботы, 28 апреля, субботы, 9 июня, и субботы, 29 декабря, на понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря, соответственно. Таким образом, на Первомай выходные начнутся с воскресенья, 29 апреля, и пройдут до 2 мая (среда) включительно, а праздник Дня Победы, 9 мая, в будущем году приходится на среду.
По случаю Дня России в будущем году у россиян будет три выходных дня подряд - с 10 июня (воскресенье) по 12 июня (вторник) включительно, а в связи с празднованием Дня народного единства выходные дни будут с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября, включительно.
Добавим, что к этим праздникам жители Башкирии "прибавят" еще два - Ураза-байрам, который отметят 15 июня, и Курбан-байрам (22 августа).
Автор: Надежда РОМАНОВА
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