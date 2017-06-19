В Уфе пассажиров развозил водитель, лишённый прав за пьяную езду

Злоумышленник был выявлен сегодня сотрудниками ГИБДД.

Днем на улице Галле сотрудники ГИБДД остановили пассажирскую «ГАЗель», водитель которой нарушил правила разметки. В салоне маршрутки, следовавшей по маршруту № 280, находились восемь пассажиров. При проверке документов выяснилось, что водитель был лишен прав в апреле за пьяное управление, однако права не сдал и продолжил управлять транспортом.

За содеянное нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, сообщает управлением ГИБДД по РБ.