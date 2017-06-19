В Уфе за нарушения приостановили работу автосервиса

Выявлены они были в ходе проверки соблюдения миграционного и трудового законодательства, сообщает прокуратура Калининского района столицы.

Коммерсант принял на работу двух граждан Узбекистана, не уведомив об этом управление по вопросам миграции МВД России по РБ. Работодатель не оформил с работниками трудовые договора и выплачивал им зарплату «в конверте».

По результатам рассмотрения административных дел предприниматель оштрафован на пять тысяч рублей, работа сервиса приостановлена на 28 суток.