#Башкирия-В Уфе за нарушения приостановили работу автосервиса
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19.06.17 16:36
В Уфе за нарушения приостановили работу автосервиса
19.06.17 16:34
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для строительной сферы
19.06.17 16:16
Сформирован новый состав ЦИК Башкирии
19.06.17 15:40
Спортсмен из Башкирии стал победителем первенства России по теннису
19.06.17 15:11
В Уфе спасен заблудившийся 81-летний мужчина
19.06.17 15:11
Житель Узбекистана убил в Башкирии земляка из-за нехватки работы
19.06.17 15:06
Закрытие концертного сезона Национального симфонического оркестра РБ переносится
19.06.17 15:00
Заготовка кормов в Башкирии идёт крайне медленно
19.06.17 15:00
В Башкирии сельчанка убила отца и закопала его на приусадебном участке
19.06.17 14:35
В Иглинском районе открыли памятник павшим воинам
19.06.17 14:14
В Башкирии убийца двух женщин получил пожизненный срок
19.06.17 13:29
В Белорецке бывшая сотрудница Федеральной кадастровой палаты осуждена за мошенничество
19.06.17 13:20
В Салавате прошла спартакиада ГТО
19.06.17 13:12
В Башкирии подвели первые итоги госэкзаменов
19.06.17 12:33
Башкирия в очередной раз организует мероприятие общероссийского уровня
19.06.17 12:28
Башкирские фехтовальщики привезли два «серебра» с чемпионата Европы
19.06.17 12:26
Лучшая доярка республики живет в Благоварском районе
19.06.17 11:33
В Салавате директор компании предстанет перед судом за налоговые махинации
19.06.17 11:27
В Башкирии стартовала антикоррупционная акция «Чистые руки»
19.06.17 11:13
В Башкирии сотрудница турфирмы похитила у клиентов 2,4 миллиона рублей
19.06.17 10:28
Жители Башкирии на Уразу-байрам отдохнут три дня
19.06.17 10:23
В Башкирии два человека пострадали в столкновении «Нексии» и «Матиза»
19.06.17 10:22
В Башкирии вдвое увеличат пособие многодетным семьям
19.06.17 10:17
В Башкирии разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода
19.06.17 10:08
Житенёв пошёл дальше
19.06.17 09:44
В Баймакском районе впервые прошёл праздник баурсака
18.06.17 14:36
До Башкирии может дойти африканская чума свиней
18.06.17 14:21
Цементное производство открывается в Кумертау
18.06.17 14:06
Более 30 районов республики завершили посадку картофеля
18.06.17 13:27
В Дюртюлинском районе введут цех по переработке гречихи
17.06.17 14:41
В Фёдоровском районе молоковоз насмерть задавил пастуха
17.06.17 12:53
В Уфе пройдёт благотворительный «Звёздный сабантуй»
17.06.17 11:55
Житель Башкирии ограбил школу, угнал «Ниву», а затем сжёг автомобиль
17.06.17 11:47
В Белорецком районе уволена учительница, толкнувшая школьницу
17.06.17 11:36
В Ленинском районе Уфы 19 и 20 июня отключат электричество
17.06.17 11:20
В Белебеевском районе в ДТП погиб пассажир «десятки»
17.06.17 09:13
В Уфе незаконно срубили 78 тополей
17.06.17 09:10
Сначала покрыли штраф, а потом и крышу
17.06.17 00:14
Кто первый соберёт на капремонт?
17.06.17 00:05
В Башкирии "топорный" убийца предстанет перед судом
16.06.17 23:44
В Башкирии ливень "столкнул" автомобиль и асфальтоукладчик
16.06.17 17:03
В Уфе под суд пойдёт нянечка, истязавшая грудного младенца
16.06.17 15:15
В Башкирии сотрудник автосалона потратил деньги клиентов на азартные игры
16.06.17 15:02
Осуждена жительница Башкирии, истязавшая четырёхлетнего сына
16.06.17 14:42
В Уфе автоугонщики получили 4,5 года на двоих
16.06.17 14:32
В Башкирии два пассажира «Нексии» разбились в столкновении с «десяткой»
16.06.17 14:12
В Уфе компания-посредник незаконно привлекала деньги дольщиков
16.06.17 13:56
На трассе Уфа – аэропорт построят ещё один надземный переход
16.06.17 13:39
В Уфе отремонтируют трамвайные пути на улице Горького
16.06.17 13:39
В Уфе произойдёт массовое отключение электроэнергии
16.06.17 12:39
Уфимец совершил разбойное нападение через день после выхода на свободу
16.06.17 11:55
В Уфе осуждён опер, вымогавший деньги у ДПСника
16.06.17 11:52
Сегодня в Уфе ожидаются грозы
16.06.17 11:42
В Башкирии КамАЗ насмерть сбил пешехода
16.06.17 10:51
Из Башкирии на «iВолгу-2017» отправились сто молодых людей
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