Житель Узбекистана убил в Башкирии земляка из-за нехватки работы

В отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ночью 16 июня в квартире одного из домов по улице Юрматинской Стерлитамака гражданин Узбекистана поссорился с 43-летним соотечественником из-за нехватки работы и жестоко избил его ногами и руками по голове. Травмы повлекли смерть потерпевшего спустя непродолжительное время.

Следователем направлено ходатайство в суд о том, чтобы заключить подозреваемого под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.