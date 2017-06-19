Закрытие концертного сезона Национального симфонического оркестра РБ переносится

19.06.17 Сегодня - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

19.06.17 Сегодня - Всемирный день мотоциклиста

19.06.17 К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

19.06.17 В Башкирии шесть районов приступили к кормозаготовке

19.06.17 В Башкирии 77% нового жилья построено гражданами за свой счет

19.06.17 В Башкирии отменили противопожарный режим

19.06.17 В прошлом году жители Башкирии посетили докторов 37 миллионов раз

19.06.17 Суд окончательно запретил эксплуатацию здания уфимского госцирка

19.06.17 В Уфе тысячи музыкантов одновременно сыграют песню Шевчука

19.06.17 Жилой комплекс «Миловский парк» в Уфимском районе достроят за счет нового инвестора

19.06.17 В фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» вошли кадры из Уфы

19.06.17 В Уфе в аварии пострадал 13-летний водитель мопеда

19.06.17 В Благоварском районе пожар унёс жизни двух братьев