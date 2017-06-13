Более 30 районов республики завершили посадку картофеля

В лидерах – Балтачевский, Янаульский и Салаватский районы.

Посадка картофеля завершена в 33 районах республики. Несмотря на то, что этому мешали проливные дожди, в одиннадцати план перевыполнили. В лидерах – Балтачевский (350% от плана), Янаульский (240% от плана) и Салаватский (200% от плана) районы.

Сейчас по республике картофелем занято около 2,4 тысячи га или 88% от плана, сообщает республиканский минсельхоз.

Также семь районов посадили больше овощей, чем было запланировано изначально. В лидерах - Кушнаренковский (400% от плана), Зилаирский ( 314% от плана) и Янаульский (325% от плана) районы.