В Фёдоровском районе молоковоз насмерть задавил пастуха

Причинами несчастного случая стали нарушение ПДД и неудовлетворительная организация работы, констатирует пресс-служба Гострудинспекции, которая в эти дни завершила расследование несчастного случая, происшедшего 16 мая с животноводом СПК им. М.В. Фрунзе.

Установлено, что мужчина попал под колеса автомобиля ГАЗ 4616-01. Молоковоз выезжал задним ходом с пастбища «Ягелевка». Пастух попал под колеса. Он скончался от "тупой закрытой сочетанной травмы туловища и конечностей, сопровождавшейся множественными переломами", констатировали медики.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 183 тыс. рублей.