В Белорецком районе уволена учительница, толкнувшая школьницу

События происходили в школе № 2 села Инзер.

В декабре 2015 года во время перемены учитель русского языка схватила восьмиклассницу, стала кричать на нее, а затем оттолкнула. От удара о стену школьница получила телесные повреждения, сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура. Причиной же случившегося стало то, что ученица без разрешения взяла классный журнал.

Возбужденное в отношении педагога уголовное дело по статье «побои» было прекращено в связи с декриминализацией преступления и она продолжила работать в учебном заведении. Так как законодательство запрещает преподавательскую деятельность лицам, подвергнутым уголовному преследованию за преступления в отношении несовершеннолетних, прокуратура потребовала уволить сотрудницу, что и было сделано.