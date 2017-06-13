В Ленинском районе Уфы 19 и 20 июня отключат электричество

Отключение будет произведено в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 17.00 часов 19 июня без электроэнергии останутся дома №№ 77/1, 81а, 96 по улице Зенцова, №№ 22, 31, 33 по Достоевского, №№ 94-128 по Гафури и №№ 39, 41, 43 по Токарной.

На следующий день с 11.00 до 16.00 отключение будет произведено в домах №№ 1-7 и 2-6 по Лесозаводской, №№ 1, 2, 2л/б, 3, 3а, 3г, 3ф/3, 5а, 6, 7, 14б по Малой Лесозаводской и №№ 4, 4г, 5, 6а по Рижской.