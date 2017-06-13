Сначала покрыли штраф, а потом и крышу

Штраф можно было не платить, если бы управляющая компания в Кумертау выполняла свои обязательства перед жильцами.

Жильцы многоквартирного дома № 12 по ул. Лесной обратились с заявлением в прокуратуру Кумертау, в нем они сообщили, что управляющая компания с 2015 года не проводит ремонт кровли здания, что привело к затоплению квартир, расположенных на верхнем этаже.

Прокуратура возбудила в отношении управляющей компании «РЭУ № 2» административное дело за нарушение лицензионных требований. Нарушители оштрафованы на 250 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства кровля многоквартирного дома отремонтирована, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.