В Башкирии "топорный" убийца предстанет перед судом

Судить будут 32-летнего жителя Мечетлинского района, который год назад совершил двойное убийство, используя топор.

По данным следствия, приревновав односельчанина, он убил его, ударив топором по голове в своем доме. Здесь же спала девушка убитого. Испугавшись, что она проснется и сообщит об убийстве в полицию, он нанес ей несколько ударов ножом, а затем ударил топором по голове. Та скончалась на месте.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей. Следователи собрали достаточно доказательств для составления обвинительного заключения. По делу допрошено около 20 человек и проведено более 10 экспертных исследований, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.