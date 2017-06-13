В Уфе под суд пойдёт нянечка, истязавшая грудного младенца

Факты физического и психического насилия зафиксировала скрытая камера.

С ноября прошлого по март этого года 56-летняя женщина оказывала платные услуги на дому по воспитанию и уходу за 11-месячным ребенком.

Заметив изменения в поведении младенца, мать установила в квартире скрытую камеру. Она зафиксировала, что нянечка избивала ребенка, швыряла его в детскую кроватку и допускала нецензурную брань в ответ на детский плач.

Вину обвиняемая признала, уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура республики.