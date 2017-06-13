В Башкирии два пассажира «Нексии» разбились в столкновении с «десяткой»

Трагедия произошла сегодня в одиннадцатом часу дня в Кармаскалинском районе.

На автодороге Уфа – Инзер – Белорецк, по предварительным данным, водитель «Дэу» столкнулся на встречке с отечественной легковушкой. Авария унесла жизни двух пассажиров иномарки, кроме того, в больницу направлен ее третий пассажир – четырехлетний ребенок.

Водителей обоих автомобилей с травмами увезли в больницу, на месте работают полицейские и спасатели, сообщает начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.