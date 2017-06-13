В Уфе компания-посредник незаконно привлекала деньги дольщиков

За это на ее руководителя завели уголовное дело.

В Уфе ЖСК «Квартал 42 дом 2» незаконно собрал с дольщиков 570 миллионов рублей на строительство многоквартирного дома по ул. Ш. Руставели. По закону право на это имеет только компания – застройщик, однако ЖСК таковым не являлся. Здание возводило ООО «Группа компаний СУ-10», с которым ЖСК заключил договор.

Таким образом деньги поступали застройшику через посредника-инвестора, это позволяло застройщику уклоняться от ответственности перед дольщиками, сообщает прокуратура республики.

На председателя ЖСК завели уголовное дело, ход и результаты расследования находятся на прокурорском контроле.