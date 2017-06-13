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НОВОСТИ
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В Башкирии стали известны получатели средств по программе поддержки местных инициатив
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16.06.17 | 13:39 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе произойдёт массовое отключение электроэнергии
Это связано с неотложными ремонтными работами.
Администрация Ленинского района Уфы сообщает, что в связи с неотложными ремонтными работами 16 и 22 июня с 9.00 по 17. 00 будет отключена электроэнергия по ул. Астраханской ( дома с № 9 по № 49, и с № 18 по № 62); ул. Калужской ( дома с № 1 по № 15 и с № 2 по № 14а); ул. Линейной (№№ 7 -15/1 и №№ 10 - 22а, а также дома №№ 46, 46а, 48 и 48а); ул. Кушнаренковской (№№ 2 – 8 и №№ 1 – 9); ул. Саратовской ( №№ 1 – 11 и №№ 2 - 10; ул. Баймакской (№№ 5 - 11а и №№ 6 – 10); ул. Перевалочной (№№ 65 – 75 и № 44) и по ул. Малой Перевалочной № 1/1.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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