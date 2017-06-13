Уфимец совершил разбойное нападение через день после выхода на свободу

Мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.

Житель Черниковки после освобождения из мест лишения свободы приехал к себе в квартиру и явно не ожидал того, что вместо близких его встретят шесть незнакомых мужчин, которые по-хозяйски расположились в его квартире. Мужчина попросил объяснений у незваных гостей и потребовал их покинуть помещение. Получив отказ, 32-летний горожанин схватил нож, отнял у всех сотовые телефоны, три тысячи рублей и ушел.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по статье «разбой». Как выяснилось, пока он сидел в колонии, его сестра сдала временно пустующую квартиру в аренду, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.