#Башкирия-В Уфе осуждён опер, вымогавший деньги у ДПСника
НОВОСТИ
RSS
16.06.17 15:02
Осуждена жительница Башкирии, истязавшая четырёхлетнего сына
16.06.17 14:42
В Уфе автоугонщики получили 4,5 года на двоих
16.06.17 14:32
В Башкирии два пассажира «Нексии» разбились в столкновении с «десяткой»
16.06.17 14:12
В Уфе компания-посредник незаконно привлекала деньги дольщиков
16.06.17 13:56
На трассе Уфа – аэропорт построят ещё один надземный переход
16.06.17 13:39
В Уфе отремонтируют трамвайные пути на улице Горького
16.06.17 13:39
В Уфе произойдёт массовое отключение электроэнергии
16.06.17 12:39
Уфимец совершил разбойное нападение через день после выхода на свободу
16.06.17 11:55
В Уфе осуждён опер, вымогавший деньги у ДПСника
16.06.17 11:52
Сегодня в Уфе ожидаются грозы
16.06.17 11:42
В Башкирии КамАЗ насмерть сбил пешехода
16.06.17 10:51
Из Башкирии на «iВолгу-2017» отправились сто молодых людей
16.06.17 10:28
В Уфе на проспекте Салавата Юлаева появились новые арт-объекты
16.06.17 10:05
Башкирские спортсмены привезли десять медалей с чемпионата России по борьбе на поясах
15.06.17 18:00
Рустэм Хамитов поздравил врачей с профессиональным праздником
15.06.17 17:53
Рустэм Хамитов: В Башкортостане созданы все условия для изучения государственных языков и языков народов республики
15.06.17 17:44
Константин Толкачев - второй в медиарейтинге глав законодательных органов ПФО
15.06.17 17:04
В Нефтекамске директор задолжал работникам 11 миллионов рублей
15.06.17 16:37
Владимир Путин заверил уфимского доктора, что поддержка семей с новорожденными детьми будет продолжена
15.06.17 16:13
В Уфе перекроют движение на перекрёстке улиц Комсомольской и Бессонова
15.06.17 15:59
Ford отзывает 496 моделей Kuga
15.06.17 15:40
Владимир Путин поздравил семью из Башкирии с рождением сына
15.06.17 15:36
В Башкирии начальник железнодорожной станции оштрафован на 2,5 миллиона рублей
15.06.17 15:02
В Уфе закончил работу второй открытый Фестиваль неравнодушных людей «Есть у нас звёздочка своя»
15.06.17 14:11
Нефтекамские танцоры победили в Сочи
15.06.17 14:03
Жительница Нефтекамска осуждена за приобретение и хранение наркотика
15.06.17 13:59
В Сибае погиб мотоциклист
15.06.17 13:53
Сборная Башкортостана стала обладателем Кубка ПФО по парашютному спорту
15.06.17 13:39
Павловская ГЭС выплатит пять миллионов рублей семье погибшего водолаза
15.06.17 13:27
В Стерлитамаке разбилась семилетняя девочка, выпавшая с балкона
15.06.17 13:04
В Уфе мастера спорта по дзюдо приговорили к тюрьме за сбыт наркотиков
15.06.17 12:14
Жителя Стерлитамака будут судить за избиение шестилетней падчерицы
15.06.17 12:01
Жители Башкирии в среднем получали 28 тыс. рублей
15.06.17 11:45
Уфимский фанерный комбинат отравлял воздух углеродом и бензопреном
15.06.17 11:28
Уфимец пытался уклониться от армии при помощи «липового» документа
15.06.17 11:20
В Аскинском районе глава сельсовета помог родственнику и попал под суд
15.06.17 11:09
На съезде онкологов в Уфе разработают основу Национальной стратегии по борьбе с раком
15.06.17 11:04
В Уфе у автолюбителя из запертой машины украли 300 тысяч рублей за пять минут
15.06.17 10:54
В Башкирии дожди помешали уходу за посевами
15.06.17 10:54
В Дёмском районе Уфы появился новый арт-объект
15.06.17 10:52
В Стерлитамаке водитель и пассажир "Форд Мондео" погибли, въехав в электроопору
15.06.17 10:21
Рустэм Хамитов: в Уфе откроется медико-генетический центр
14.06.17 22:49
Янаульскую школьницу, получившую удар электротоком во время селфи, госпитализируют в уфимскую больницу
14.06.17 17:06
Житель Уфы угнал грузовую «ГАЗель» вместе c экспедитором в кузове
14.06.17 17:03
В Уфе украли карман с деньгами
14.06.17 16:38
Уфимка «выручила» 700 тысяч рублей, выставив на продажу арендованную квартиру
14.06.17 16:05
В строительстве Центра спортивной подготовки в Затоне выявлены серьёзные недоработки
14.06.17 15:10
Mazda отзывает в России 4531 автомобиль
14.06.17 15:03
В Башкирии стали известны получатели средств по программе поддержки местных инициатив
14.06.17 14:59
В Салаватском районе многодетной матери вернули долг по детскому пособию
14.06.17 14:53
В Башкирии девушка зарезала сожителя, доказывая свою верность
14.06.17 14:39
«Российские железные дороги» заплатят чишминцу за отрезанную стопу
14.06.17 14:29
В Нидерландах появится памятник башкирскому всаднику
14.06.17 13:46
Житель Краснокамского района оштрафован за экстремизм
14.06.17 13:40
В Уфе ужесточили приговор наркоторговцу
ЕЩЁ НОВОСТИ