В Уфе осуждён опер, вымогавший деньги у ДПСника

Советский райсуд столицы вынес приговор бывшему оперуполномоченному оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РБ Руслану Миргалиеву, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В прошлом году в отношении сотрудника ГИБДД, подозреваемого в коррупционном правонарушении, проводилась служебная проверка. В итоге факт не подтвердился и об этом было составлено соответствующее заключение, однако Миргалиев, чье руководство проводило проверку, встретился с инспектором и потребовал 27 тысяч рублей, которые он якобы передаст начальству в знак «благодарности».

После получения денег оперуполномоченный был задержан с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину он не признал. В июле прошлого года его уволили со службы. Суд вынес приговор в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и оштрафовал на восемь с половиной тысяч рублей. В органы внутренних дел ему запрещено устраиваться в течение трех лет.