Сегодня в Уфе ожидаются грозы

Они будут сопровождаться шквалистыми усилениями ветра.

Сегодня в Уфе ожидаются дожди, местами грозы. Ветер переменный 0-5 м/с, при грозе – шквалистое усиление до 18 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 19-21°, сообщает Башгидромет.

Напоминаем, что во время грозы нужно закрыть окна и выключить электроприборы. Если вы на улице – избегайте находиться вблизи металлоконструкций, щитов, деревьев, линий электропередач и водоемов. Также не рекомендуется пользоваться мобильной связью.

Если вы за рулем – лучше остановиться и переждать грозу, припарковавщись в безопасном месте.