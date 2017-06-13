Рустэм Хамитов: В Башкортостане созданы все условия для изучения государственных языков и языков народов республики

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам преподавания государственных и родных языков в регионе.

Участников совещания познакомили с итогами проверок, проведённых Рособрнадзором в общеобразовательных учреждениях республики, которые выявили ряд нарушений законодательных норм в части использования учебников и методических пособий, нормирования учебного процесса, а также несоответствия локальных актов некоторых школ нормам федерального и республиканского законодательства об образовании, сообщает пресс-служба главы региона.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что в Башкортостане созданы все условия для изучения государственных языков и языков народов республики. Имеются квалифицированные педагогические и научные кадры, хорошая материально-техническая база.

Приоритетом деятельности органов управления образованием и образовательных организаций, по мнению главы республики, должно быть удовлетворение потребностей школьников в изучении родных языков при условии строгого соблюдения федерального и республиканского законодательства. Тем более что существующее правовое поле позволяет организовать эту работу на достойном уровне.

В совещании приняли участие члены правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, представители научного сообщества.