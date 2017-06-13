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15.06.17 | 17:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Нефтекамске директор задолжал работникам 11 миллионов рублей
Следственные органы возбудили уголовное дело.
Следственные органы Нефтекамска возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего директора АО "Интеграл".
С февраля прошлого года по январь нынешнего 145 работников фирмы не получали заработную плату. Размер задолженности превысил 11 миллионов рублей. Возможность погасить ее была, но средства направлялись на другие цели.
Отмечается, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Расследование продолжается, сообщает следственный комитет республики.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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