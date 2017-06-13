Владимир Путин заверил уфимского доктора, что поддержка семей с новорожденными детьми будет продолжена

В своем обращении к президенту во время прямой линии врач одной из многофункциональных клиник Уфы – госпиталя «Мать и дитя» - Руслан Гарифуллин коснулся вопросов демографии и поддержки семей с детьми.

Доктор рассказал, что работает акушер-гинекологом уже 15 лет. «За это время были периоды и снижения, и повышения рождаемости. Сейчас мы всерьез беспокоимся, что аукнутся 90-е годы, когда наблюдался серьезный демографический кризис, и рождаемость заметно снизится», - сказал он и спросил президента, будет ли продолжена программа по выплате материнского капитала, которая заканчивается в 2018 году, распространится ли она на третьего и последующих детей, и что государство намерено делать для выправления ситуации с рождаемостью?

По мнению президента России, в стране «многое сделано, чтобы демографические тенденции приобрели устойчивый, позитивный характер». «У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня в европейских странах», - заметил он.

С самым большим ущербом с точки зрения демографического развития, по словам В. Путина, страна столкнулась в годы Великой Отечественной войны. «В 1943 году рождаемость снизилась примерно на 60 процентов, в стране родилось не больше миллиона человек», - уточнил он. «В 90-е годы мы наблюдали снижение рождаемости на 50 процентов, что сопоставимо с потерями в той войне», - сказал он.

И сейчас, по мнению Путина, существенно сократилось количество молодых женщин детородного возраста. «Для улучшения ситуации необходим целый набор стимулирующих программ», - подчеркнул глава государства. При этом он заявил, что это «затратные меры, но когда речь идёт о наших людях, о наших гражданах —будущем страны, здесь важно всё внимательно считать. Нельзя, конечно, разбрасываться, но жадничать здесь тоже нельзя».



«Свыше семи миллионов матерей получили материнский капитал, и почти половина им уже воспользовалась», — рассказал Путин. На 98 процентов закрыта проблема с нехваткой мест в детских садах, но он подчеркнул при этом, что нужно решать вопрос с яслями.

В регионах со сложной демографической ситуацией были введены выплаты за третьего ребёнка, и рождаемость там «сразу выросла на 37 процентов», — сообщил президент, отметив, что нынешние меры в данном направлении дают результат.



Владимир Путин также уверен, что необходимо стимулировать и рождение первого ребенка у молодых женщин, и второго и последующих у матерей более старшего возраста.