Ford отзывает 496 моделей Kuga

Под добровольный отзыв попали автомобили, произведенные с мая по октябрь 2010 года, сообщает Росстандарт.

У автомобилей может быть некачественное уплотнение в подогреваемых форсунках омывателя лобового стекла, что может привести к воспламенению пластикового элемента. В дилерских центрах бесплатно заменят форсунки омывателя на модифицированные.

Владельцы могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сверив его VIN-код по списку, размещенному на сайте источника.