В Башкирии начальник железнодорожной станции оштрафован на 2,5 миллиона рублей

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Косяковка Александра Никитина, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

С июля по сентябрь 2015 года Никитин, являясь начальником станции, получил четыре взятки за беспрепятственное принятие, оформление и отправление вагонов с грузами. Общая сумма вознаграждения составила более 230 тысяч рублей.

Подсудимый поначалу не признавал вины, однако по окончании судебного расследования сознался и раскаялся. Суд запретил ему занимать руководящие должности в органах госвласти, местного управления, госкорпорациях и акционерных обществам. Более того, ему выписан штраф в два с половиной миллиона рублей.