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15.06.17 | 10:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамаке водитель и пассажир "Форд Мондео" погибли, въехав в электроопору
Авария произошла глубокой ночью на проспекте Октября, где "Форд Мондео" наехал на опору электропередач, сообщает главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Автомобилем управлял 20-летний водитель. По предварительным данным, он выскочил на встречную полосу, затем на левую обочину, где и наехал на препятствие. Водитель и его пассажир погибли на месте.
Динар Гильмутдинов заметил по факту аварии со смертельным исходом: "Водитель получил права в июле 2015 года. Как и многие другие молодые люди, скорее всего, вел себя с ПДД не совсем корректно, а возможно даже вызывающе. Он уже неоднократно попадал в поле зрения госавтоинспекции за различные правонарушения. Даже вдребезги разбитое лобовое стекло было затонировано. Возможно, в цепочке событий, приведших к аварии, это также сыграло свою роль. Я хочу сказать, что незначительных нарушений правил не бывает, а вызов в их адрес - чаще риск неоправданный ничем. А платить приходится невосполнимым".
Вчера на дорогах республики произошло десять автомобильных аварий. В них три человека погибли, девять получили различные травмы.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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