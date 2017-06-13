Рустэм Хамитов: в Уфе откроется медико-генетический центр

Здесь можно будет делать большинство сложных анализов для диагностики разных болезней, включая рак, сообщил глава РБ на IX cъезде онкологов России, открывшемся в Уфе.

Новая исследовательская база позволит «сохранить ресурсы, которые раньше уходили в лаборатории в том числе зарубежных стран».

Как заметил руководитель республики, в Башкирии каждый второй случай онкологии диагностируется на ранней стадии. В прошлом году своевременно удалось выявить более 6,5 тысячи заболеваний (это половина от общего количества), что даёт высокие шансы на исцеление.

— При этом ситуация остаётся достаточно сложной, как в и целом по стране, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Хотя многие показатели у нас ниже, чем в России, новообразования занимают второе место в структуре смертности, на их долю приходится 13,6 процента всех летальных исходов. Хотя здесь сказывается рост средней продолжительности жизни в республике — всё большее число людей доживает до преклонного возраста, когда риск заболеть раком становится высоким.