Янаульскую школьницу, получившую удар электротоком во время селфи, госпитализируют в уфимскую больницу

Состояние девушки оценивается как стабильное.

16-летнюю школьницу из Янаула, получившую удар электротоком 27 000 вольт, госпитализируют в одну из больниц Уфы. Поступила информация, что ожоги тела составили не 90, а 40 процентов. Сейчас пострадавшая разговаривает, встает с больничной койки. Ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, 12 июня девушка, находясь в нетрезвом состоянии, забралась на крышу железнодорожного вагона для фотоселфи. Но произвести сьемку не успела, получив удар электротоком. В настоящее время следствие продолжает проверять все обстоятельства происшествия, сообщает следственный комитет РБ.