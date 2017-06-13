Житель Уфы угнал грузовую «ГАЗель» вместе c экспедитором в кузове

Нелепый угон завершился аварией и уголовным делом.

Сегодня около двенадцати часов дня к продуктовому магазину подъехала "ГАЗель", водитель которой взял несколько коробок и понес их на склад. В этот момент мимо проходил 44-летний горожанин – увидев, что дверь авто не заперта, а ключи торчат в замке зажигания, он решил покататься. Происходящее заметил экипаж вневедомственной охраны и начал преследование.

Уходя от погони, злоумышленник врезался в припаркованные автомобили. Как выяснилось, в кузове «ГАЗели» находился экспедитор и он тщательно пытался удержаться, чтобы не выпасть из автомобиля.

Задержанного доставили в отдел полиции, ранее он уже был судим, сообщает пресс-служба городского управления МВД.