В Уфе украли карман с деньгами

Мужчина обратился в полицию и сообщил, что у него похитили деньги в сумме более 15 тысяч рублей, сообщают в МВД по республике.

К 54-летнему уфимцу обратились двое подвыпивших мужчин и попросили деньги на проезд. Разговорившись, они присели в автомобиль и начали употреблять алкогольные напитки.

Как это часто бывает, гулякам захотелось добавки. Тогда хозяин авто дал деньги одному из незнакомцев, чтобы тот сходил в магазин. Заметив у потерпевшего большую сумму денег в кармане, второй молодой человек схватил мужчину за карман рубашки и вырвал его вместе с деньгами. После чего поспешил скрыться.





Полиции удалось задержать грабителя.Им оказался ранее судимый 19-летний житель Ленинского района Уфы.