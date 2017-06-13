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14.06.17 | 16:05 НОВОСТИ | Архив новостей
В строительстве Центра спортивной подготовки в Затоне выявлены серьёзные недоработки
Прежде всего, это касается культуры строительства, благоустройства прилегающей территории, отметил глава республики Рустэм Хамитов на совещании по вопросам завершения строительства и дальнейшего функционирования Центра.
В ходе совещания обсуждались организационные и финансовые вопросы, связанные с завершением строительно-монтажных работ, а также конкретные направления последующего функционирования центра.
– Сегодня мы с вами должны ещё раз пройти по всем ключевым моментам. Это и сроки завершения строительства, и вопросы, связанные с будущей эксплуатацией. Мы должны точно понимать, кто будет эксплуатировать этот центр, каким образом будет осуществляться финансирование после завершения строительства, будет ли в этом Центре спортивной подготовки возможность работы секций, будут ли заниматься дети, как будет улучшена инфраструктура вокруг объекта, как будет осуществляться транспортная доставка зрителей, – сказал Рустэм Хамитов.
Справка
Строительство Центра спортивной подготовки началось в 2010 году. Его общая площадь превышает 37 тысяч кв. м. В частности, он будет включать в себя спортивно-демонстрационный комплекс площадью 8,5 тысячи кв. м с трибунами на 3 тысячи мест, зону плавательных бассейнов площадью 13,7 тысячи кв. м с трибунами на 500 мест, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиницу на 200 мест.
Строящийся комплекс станет единственным крытым центром такого типа в России. Здесь будут созданы условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев с любыми видами инвалидности. Возможности центра позволят принимать российские и международные соревнования, проводить тренировки сборных команд России по различным видам спорта, в том числе фехтованию, теннису, единоборствам, боксу, лёгкой атлетике и т.д.
Автор: Алмаз ГАЛИМОВ
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