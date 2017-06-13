Mazda отзывает в России 4531 автомобиль

Под отзыв попали пятые модели, реализованные с февраля 2005 по сентябрь 2010 года, сообщает Росстандарт.

В данных автомобилях при ДТП могут неправильно сработать боковая подушка и шторка безопасности. Специалисты дилерских центров в случае необходимости обновят параметры конфигурации блока управления системой пассивной безопасности. Все работы будут произведены бесплатно.

Владельцев оповестят уполномоченные представители изготовителя. Самостоятельно можно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код по списку, размещенному на сайте источника.