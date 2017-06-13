В Башкирии стали известны получатели средств по программе поддержки местных инициатив

Илишевский район получил 31 миллион рублей по программе поддержки местных инициатив. Эти деньги пойдут на дороги, ремонт сельских домов культуры и школ, системы водоснабжения. Илишевцы также выразили желание приобрести два трактора с навесным оборудованием.

- Такая цифра не удивляет – райадминистрация поддерживала все начинания сельчан, а специалисты сопровождали эти проекты вплоть до защиты, - говорит руководитель Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований РБ Эльдар Нуртдинов.

На таком же высоком уровне, по его оценке, подготовили проекты Миякинский, Давлекановский районы и «ветеран» программы - Абзелиловский район. В лидеры по доле победивших проектов вышел Бакалинский, существенно улучшил показатели Баймакский район. Из городов отлично сработали Сибай и Межгорье.

В городских округах из 111 поданных заявок победили 50, в районах и сельских поселениях из 674 заявок - 386. В целом выиграл каждый второй проект.

- В каждом районе республики в среднем десять сельских поселений. Значит если подготовить своих специалистов, то район может получить до десяти миллионов рублей в год. А с расширением финансирования программы суммы будут увеличиваться, – говорит Эльдар Нуртдинов.

Автор: Газиз Юсупов