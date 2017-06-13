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14.06.17 | 10:41 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажирка
Авария произошла ночью в Чишминском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.
На улице Магистральной санатория Алкино 17-летний житель Уфимского района за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка опрокинулась. Водитель и его 16-летняя пассажирка госпитализированы.
За прошедший вторник в регионе зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 15 человек.
Автор: Марат САТТАРОВ
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