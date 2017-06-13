В Башкирии в ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажирка

Авария произошла ночью в Чишминском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На улице Магистральной санатория Алкино 17-летний житель Уфимского района за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка опрокинулась. Водитель и его 16-летняя пассажирка госпитализированы.

За прошедший вторник в регионе зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 15 человек.