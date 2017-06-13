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14.06.17 | 10:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В Стерлитамаке жилищному мошеннику дали четыре года колонии
Городской суд признал 37-летнего Равшана Саларова виновным по статье «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере», сообщает местная прокуратура.
С 2011 по 2014 годы Саларов, являясь директором ООО БРК «АбсолютСервис» и заместителем директора ООО «Теплая стена», размещал объявления о продаже квартир в строящихся домах по заниженной стоимости.
16 человек внесли полную оплату за квартиры по предварительным договорам купли-продажи, передав в общей сложности более 23 миллионов рублей. На деле же строящееся жилье не принадлежало ни Саларову, ни подконтрольным ему организациям. Деньги он потратил по собственному усмотрению.
Подсудимый признал вину, ранее он был судим за аналогичное преступление. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Автор: Марат САТТАРОВ
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