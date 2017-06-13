В Уфе у наркоторговца изъято более 14 тысяч разовых доз наркотиков

Подозреваемого в сбыте особо крупной партии наркотиков задержали сотрудники МВД по РБ.

В ходе операции по пресечению оптового канала поставки «синтетики» полицейские задержали 31-летнего уфимца, который при себе хранил 80 граммов «скорости», а при обыске его дома изъяли свыше двух килограммов наркотических веществ, которые в общей сложности составляют более 14 тысяч разовых доз.

По предварительным данным, горожанин организовал сбыт крупных партий наркотиков через тайники и с помощью безналичного расчета. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.