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13.06.17 | 17:12 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе пресечена попытка провоза в колонию крупной партии телефонов
Кроме 67 сотовых телефонов изъяты 55 зарядных устройств, 53 сим-карты, 11 комплектов гарнитуры к сотовым и литр спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба УФСИН России по РБ.
В исправительной колонии общего режима ИК-13 была досмотрена легковушка, которая въезжала на территорию производственной зоны учреждения для ремонта в автосервисе. В машине обнаружили множество предметов, которые запрещается провозить. Сейчас сотрудники оперативного отдела устанавливают всех причастных.
Как отмечает источник, данный случай является вторым за год, когда на территорию исправительного учреждения пытались доставить крупную партию запрещенных предметов. Первый был выявлен в январе – в грузовой машине, перевозившей продукты питания, были обнаружены свертки с 25-ю мобильными устройствами, 12 «зарядками», флеш-картой и шестью колодами игральных карт.
Автор: Марат САТТАРОВ
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