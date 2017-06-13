В Башкирии могут вернуть компенсации на оплату детского сада

Возможность вернуть родителям компенсации на оплату детского сада рассмотрят депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан завтра на пленарном заседании парламента.

Напомним, 30 января инициированные правительством республики изменения в законе «Об образовании в РБ», сохранили право на такую компенсацию только семьям, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума.

– После принятия данного закона от населения поступило множество обращений с просьбами оставить компенсации для всех категорий граждан без учета их нуждаемости, поскольку для многих семей с маленькими детьми – это существенная поддержка. Принципиальную позицию занял глава республики Рустэм Хамитов, который дал поручение рассмотреть возможность дальнейшей выплаты компенсаций, – рассказал спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Он также сообщил, что в результате совместной работы парламента и правительства были найдены дополнительные источники доходов, позволяющие продолжить выплату компенсаций из бюджета региона.

«Надеюсь, депутаты единогласно поддержат проект закона, благодаря которому компенсации на пребывание детей в государственных и муниципальных детских садах вновь будут получать все семьи», - отметил К Толкачев.