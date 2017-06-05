Руководитель администрации президента России Антон Вайно направил приветствие жителям Башкирии

Руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно направил приветствие жителям Башкирии в честь открытия в Уфе исторического парка «Россия – моя история», сообщает пресс-служба главы региона.

«Передовые информационные мультимедийные технологии позволят посетителям по-новому взглянуть на богатейшее историческое, героическое, культурное наследие страны, прикоснуться к нашим духовным корням и истокам, почувствовать личную сопричастность к судьбе Отечества», - отмечается в приветствии.

Антон Вайно отмечает, что «особое, приоритетное внимание на выставке уделено Башкирии. Здесь на протяжении веков в мире и согласии проживают представители разных народов, религий, культур, которые искренне любят родной край, гордятся ратными подвигами и трудовыми свершениями предков», - говорится в письме.

Глава администрации президента также выражает уверенность, что уфимский парк «Россия – моя история» вызовет широкий общественный интерес, послужит патриотическому воспитанию молодёжи.