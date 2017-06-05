Михаил Бабич и Рустэм Хамитов приняли участие в открытии исторического парка

Сегодня в Уфе открылся исторический парк «Россия – моя история». Башкортостан стал первым после Москвы регионом, где развернулся мультимедийный музей, созданный в 2013 году по поручению президента Владимира Путина.

Участие в торжественном открытии исторического парка приняли полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Они поздравили жителей республики с Днем России и с появлением в Уфе масштабного мультимедийного проекта.

Михаил Бабич, говоря о значимости важнейшего государственного праздника – Дня России, отметил, что это «праздник нашей независимости, единства нашего народа». «Каждый год, отмечая этот праздник, мы отмечаем, что страна стала ещё сильнее, ещё больше сплотилась, - подчеркнул полпред. - Страна глубже и величественнее представлена сегодня во всем мире. В том числе и потому, что мы очень трепетно подходим к своей истории», - сказал он.

Бабич напомнил, что государство, которое не знает своей истории, не имеет будущего. Поэтому исторический парк «Россия – моя история» он назвал уникальным и сообщил, что в Приволжском федеральном округе в ближайший год такие выставки будут открыты в Самаре, Казани, Перми, Саратове, Нижнем Новгороде. «И молодёжи, и всем гражданам страны надо лучше знать и понимать свои истоки, традиции, чтить и ценить то, что сделано нашими предками, и сделать все, чтобы приумножить те славные традиции и достижения, которые были в России на всех её исторических этапах», - сказал Михаил Бабич.

«Хотелось бы, чтобы максимальное количество наших детей, студентов посетили этот комплекс, увидели и поняли, в какой воистину великой и мощной стране мы живём», - поддержал полпреда глава республики Р. Хамитов. «Эта выставка даст значимый, весомый вклад в нашу уфимскую действительность», - уверен он.

Справка





Исторический парк включает в себя около 500 единиц мультимедийной техники, расположенных на площади более 7 000 кв. м, и при помощи современных технологий панорамно показывает более чем тысячелетнюю историю страны.

На выставке представлены четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914–1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года».

Особенностью выставки в Уфе является тесное переплетение истории России и Башкортостана. Здесь представлены видеопроекционные коллажи, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля, мультимедийная книга о природных богатствах края. Важное место занимают мультимедийные инсталляции, посвящённые многоконфессиональной истории региона.

По словам организаторов, выбор Башкортостана в качестве первого региона России, где развёрнут исторический парк, не случаен. В республике уделяется приоритетное внимание образовательным проектам, имеется развитая конгрессная инфраструктура, а её уникальной особенностью является многонациональность и многоконфессиональность.