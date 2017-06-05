Уфа празднует День России

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, пройдут сегодня на площади имени Ленина и завершатся салютом в 23.00, сообщает пресс-служба столичной администрации.

На площади имени Ленина организована выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», а также выставка детского народного творчества.

На площади имени Салавата Юлаева состоится фестиваль спорта и музыки «KFC Battle». В нем примут участие талантливые дети со всего Урала и звезды шоу-бизнеса.

На «ВДНХ-Экспо» откроется исторический парк «Россия — Моя история». Его создатели сделали все, чтобы российская история была представлена в доступной форме.

В парке «Кашкадан» пройдут национальные игры, конкурсы, праздничный концерт, также будет открыта фотозона, где каждый сможет сфотографироваться с актерами Театра юного зрителя в сценических костюмах.

На площадке «Арбат» выступят уфимские барды из клуба «Белый ворон» и клуба авторской песни уфимского центра туризма.

На площади перед памятником народного поэта Мустая Карима впервые пройдет большой праздник поэзии, организованный Союзом писателей Башкортостана.

В 17.00 на площади Ленина возле Горсовета в честь Дня России состоится фестиваль национальных культур «Содружество — Берҙәмлек», в котором примут участие коллективы Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки, Шри-Ланки. Уфу представит народный коллектив «Ирандэк».