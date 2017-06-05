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12.06.17 22:48
В Уфе состоялся гала-концерт международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек – Содружество»
12.06.17 22:29
В Башкирии завершился международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» - «Содружество»
12.06.17 22:24
Руководитель администрации президента России Антон Вайно направил приветствие жителям Башкирии
09.06.17 12:20
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08.06.17 16:19
На всероссийском чемпионате по пахоте будут участвовать пять механизаторов из республики
08.06.17 15:25
В Башкирии расширят сеть центров консультирования по регистрации недвижимости в электронном виде
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12.06.17 | 12:29 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфа празднует День России
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, пройдут сегодня на площади имени Ленина и завершатся салютом в 23.00, сообщает пресс-служба столичной администрации.
На площади имени Ленина организована выставка ремесленников, мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», а также выставка детского народного творчества.
На площади имени Салавата Юлаева состоится фестиваль спорта и музыки «KFC Battle». В нем примут участие талантливые дети со всего Урала и звезды шоу-бизнеса.
На «ВДНХ-Экспо» откроется исторический парк «Россия — Моя история». Его создатели сделали все, чтобы российская история была представлена в доступной форме.
В парке «Кашкадан» пройдут национальные игры, конкурсы, праздничный концерт, также будет открыта фотозона, где каждый сможет сфотографироваться с актерами Театра юного зрителя в сценических костюмах.
На площадке «Арбат» выступят уфимские барды из клуба «Белый ворон» и клуба авторской песни уфимского центра туризма.
На площади перед памятником народного поэта Мустая Карима впервые пройдет большой праздник поэзии, организованный Союзом писателей Башкортостана.
В 17.00 на площади Ленина возле Горсовета в честь Дня России состоится фестиваль национальных культур «Содружество — Берҙәмлек», в котором примут участие коллективы Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки, Шри-Ланки. Уфу представит народный коллектив «Ирандэк».
Автор: Надежда РОМАНОВА
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