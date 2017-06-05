Под Уфой пассажирский автобус попал в аварию. Пострадали четыре человека

Сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса было получено в четвертом часу дня, рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Авария произошла на втором километре автодороги Уфа - Нагаево. Как выяснили полицейские, 30-летний водитель автобуса «Форд Транзит», двигаясь по 163-му маршруту в направлении Нагаево, поздно заметил остановившийся из-за неисправности у левого края дороги «Дэу Нексия». Чтобы ибежать наезда на легковой автомобиль, водитель автобуса, по его словам, резко повернул налево и наехал на разделительный парапет.

Д. Гильмутдинов сообщил о четверых пассажирах автобуса, обратившихся за осмотром к медикам. Всего в салоне находились 15 человек. Водитель «Нексии» не пострадал.