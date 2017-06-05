В Башкирии завершился основной период государственной итоговой аттестации

8 июня завершился основной период государственной итоговой аттестации (ГИА-9), сообщила пресс-служба министерства образования РБ.

За неделю прошли экзамены по 12 предметам, в них приняли участие почти 41 тысяча детей.

Экзамены прошли в штатном режиме.

В дополнительные сроки с 19 по 29 июня состоятся экзамены для детей, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, не явившихся на экзамены по уважительным причинам, не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, ученики, апелляция которых о нарушении проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена и те дети, результаты экзаменов которых были аннулированы ГЭК в результате нарушения проведения ГИА.