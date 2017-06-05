|
|
НОВОСТИ
09.06.17 12:20
В Башкирии прокуратура обязала теплоснабжающее предприятие рассчитаться с долгами по зарплате
08.06.17 16:19
На всероссийском чемпионате по пахоте будут участвовать пять механизаторов из республики
08.06.17 15:25
В Башкирии расширят сеть центров консультирования по регистрации недвижимости в электронном виде
|
09.06.17 | 13:35 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии завершился основной период государственной итоговой аттестации
8 июня завершился основной период государственной итоговой аттестации (ГИА-9), сообщила пресс-служба министерства образования РБ.
За неделю прошли экзамены по 12 предметам, в них приняли участие почти 41 тысяча детей.
Экзамены прошли в штатном режиме.
В дополнительные сроки с 19 по 29 июня состоятся экзамены для детей, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, не явившихся на экзамены по уважительным причинам, не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, ученики, апелляция которых о нарушении проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена и те дети, результаты экзаменов которых были аннулированы ГЭК в результате нарушения проведения ГИА.
Автор: Елена ШАРОВА
|
AHOHC
AHOHC
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35