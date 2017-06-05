В Чекмагушевском районе ребенок пострадал, упав в яму

Теперь сельская администрация обязана выплатить компенсацию пострадавшему.

В марте прошлого прошлого года 11-летний мальчик не заметил под снегом провал в земле, который образовался на месте заброшенного канализационного люка. При этом ограждений и предупреждающих знаков рядом с ним не было.

Мальчик упал в холодную воду, получив травму головы и переохлаждение. Другим детям удалось вытащить его и позвать взрослых.

Одной из причин несчастного случая стало бездействие сельских чиновников. Они не приняли мер к ликвидации разлома и не оградили его.

После инцидента коммунальные службы засыпали яму, однако мать ребенка обратилась в прокуратуру района. Оттуда в суд направили заявление о взыскании с муниципалитета материального ущерба и компенсации морального вреда.

По решению суда сельской администрации предстоит выплатить пострадавшему 32 тысячи рублей, сообщает республиканская прокуратура.