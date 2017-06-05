В Чишминском районе будут судить водителя, сбившего трёх пешеходов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя.

Мужчина вместе со знакомым пили спиртное в селе Ермеево, а когда потребовалась добавка, решили поехать в магазин, расположенный в селе Чишмы. Управляя «Ладой Грантой», нетрезвый 35-летний водитель на скорости свыше100 км/ч не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в стоявший на обочине «Шевроле» и сбил троих пешеходов.

От полученных травм в больнице скончалась 56-летняя женщина, еще двоим пострадавшим причинен легкий и тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия водитель не признал свою вину.

Сейчас дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.