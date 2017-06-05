Болельщики «Салавата Юлаева» сыграют в футбол

09.06.17 Сегодня - Международный день друзей

09.06.17 Сегодня - Международный день архивов

09.06.17 Сегодня - Международный день аккредитации

09.06.17 Этим летом в Башкирии будут работать 98 загородных оздоровительных лагерей

09.06.17 Фонду развития и поддержки малого предпринимательства Башкирии подтвердили высокий рейтинг

09.06.17 В столице Башкирии открылся первый Банк донорского молока

09.06.17 Для пляжа Аслыкуль в Башкирии купят песок на 1,2 млн рублей

09.06.17 В Башкирии первые результаты ЕГЭ 2017 года станут известны не ранее 13 июня

09.06.17 Дюртюлинец пострадал, спасая щенка из колодца