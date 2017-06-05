В Башкирии космос поставят на службу народному хозяйству

В Уфе в рамках форума «Космическая деятельность в регионах РФ» подписано соглашение между правительством республики и АО «Российские космические системы» по внедрению в Башкирии результатов космической деятельности, в том числе развитию беспилотной авиации.

По словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, в республике космические технологии вслед за транспортом уже применяются в сельском хозяйстве, при мониторинге ситуации с лесными пожарами, на других направлениях, связанных с площадными оценками крупных объектов.

На основе соглашения, как отметил заместитель генерального директора АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов, будет разработан конкретный план мероприятий с указанием деталей и сроков проведения работ по созданию в республике новых интеллектуальных геоинформационных сервисов