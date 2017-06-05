В Уфе злоумышленник обокрал квартиру знакомого за три литра водки

Своего места жительства у преступника не было, обворованный приятель приютил его из жалости.

В Уфе безработный и бездомный мужчина обворовал квартиру знакомого, который приютил его из жалости. В один из вечеров постоялец с хозяином организовали застолье, а когда приятель уснул, воришка вынес из дома два сотовых, велосипед, автомобильный насос и кафельную плитку, обменяв все это на три литра водки. Таким образом, он причинил своему благодетелю 45 тысяч рублей ущерба.

На подозреваемого завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.