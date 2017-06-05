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08.06.17 | 16:46 НОВОСТИ | Архив новостей
После вмешательства прокуратуры водоканал погасил задолженность по зарплате
Надзорный орган провел проверку трудового законодательства в ООО «Туймазыводоканал», которая показала: предприятие не выплатило 294 работникам зарплату за март текущего года на сумму более 880 тысяч рублей.
После обращения прокуратуры в суд в адрес руководства предприятия было внесено представление об устранении нарушения законодательства, заместитель директора ООО «Туймазыводоканал» оштрафован на 15 тысяч рублей. После этого предприятие полностью погасило сотрудникам вознаграждение за труд, сообщает туймазинская межрайонная прокуратура.
Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
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